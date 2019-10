De Nederlandse ontwikkelingsbank FMO trekt miljoenen uit om te voorkomen dat ze een rechtszaak verliest tegen slachtoffers van een waterkrachtcentraleproject in Honduras, schrijft Trouw dinsdag. Een schikking, waar de FMO veel minder geld aan kwijt zou zijn, is terzijde gelegd.

De FMO zou geen aansprakelijkheid bij de zaak willen erkennen, dat het anders door de betaling zou doen, aldus het dagblad.

Voor zover bekend is er al 2,6 miljoen euro uitgegeven aan advocaatkosten. Daar komt mogelijk nog 6 miljoen euro bovenop, rekent Trouw op basis van een bedrijfsbrief.

In een reactie zegt de organisatie dat het openstaat voor andere oplossingen. De FMO ging niet in tegenover de krant om welke oplossingen dat zou gaan. De organisatie "betreurt" de huidige situatie van het project in Honduras.

De bank is opgericht om de economie in ontwikkelingslanden te stimuleren, door middel van financiering van bedrijven. Momenteel investeert het in bijna achthonderd projecten opgeteld zo'n 9,6 miljard euro. De Nederlandse Staat bezit 51 procent van de aandelen van de ontwikkelingsbank.

Trouw schreef al eerder dat de Nederlandse bank bedrijven financiert waar ernstige misstanden voorkomen. Die bedrijven zouden verantwoordelijk zijn voor moord, doodslag, intimidatie, milieuschade en landroof. Dat zou bij zeker zeven projecten het geval zijn, omdat de organisatie "te weinig onderzoek doet".

Inheemse tegenstanders werden vermoord bij bouw van project in Honduras

In Honduras heeft de FMO stuwdammen aangelegd, maar de bank kon niet voorkomen dat inheemse tegenstanders van het project zijn vermoord. Een onafhankelijke onderzoekscommissie nam op aanvraag van de FMO de situatie onder de loep en concludeerde dat de bank tekort was geschoten om de inheemse volken te beschermen.

Nabestaanden van de slachtoffers willen dat de financiering van de FMO als onrechtmatig wordt bestempeld, waarna een nieuwe rechtszaak volgt over schadevergoeding.