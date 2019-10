Het aandeel van Richard Bransons ruimtetoerismebedrijf Virgin Galactic is maandag op de eerste beursdag flink hoger geopend. Bij de opening van Wall Street was een aandeel van het bedrijf een kleine 8 procent meer waard.

Omstreeks 16.00 uur was een aandeel van Virgin Galactic 12,69 Amerikaanse dollar (omgerekend 11,44 euro) waard. Bransons bedrijf is het eerste beursgenoteerde ruimtetoerismebedrijf ter wereld.

Virgin Galactic is verwikkeld in een ruimtewedloop met twee andere miljardairs om een belangrijke positie in de ruimte te bemachtigen. Concurrenten van Branson zijn Blue Origin, het ruimtebedrijf van Amazon-topman Jeff Bezos en Elon Musks SpaceX. De miljardairs hebben wel andere doelen voor ogen: Musk wil Mars koloniseren, Bezos lijkt op de maan af te willen koersen en Branson wil toeristen om de aarde laten vliegen.

Honderden mensen, onder wie acteur Leonardo DiCaprio en artiest Justin Bieber hebben al een kaartje gekocht om met Virgin Galactic de ruimte in te gaan. Sommige kaarthouders wachten al veertien jaar op een vlucht.

Zo'n vlucht is overigens niet heel goedkoop; een negentig minuten durende vlucht om gewichtloosheid te ervaren kost momenteel 250.000 dollar.