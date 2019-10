Uitvaartbedrijf DELA neemt zijn noodlijdende concurrent Yarden over, meldt DELA maandag. Met de overname ontstaat veruit het grootste Nederlandse bedrijf op het gebied van uitvaartverzorging en bijbehorende verzekeringen.

De nieuwe combinatie telt ongeveer vijf miljoen verzekerden, drieduizend medewerkers en meer dan honderd uitvaartcentra en crematoria.

De partijen nemen wel de tijd om de samenvoeging af te ronden. Volgens DELA moet de fusie uiterlijk in 2022 afgerond zijn. Ook moeten toezichthouders de voorgenomen overname nog goedkeuren. Hoeveel DELA voor Yarden neertelt, maakt het bedrijf niet bekend.

De overname zal wel tot ontslagen leiden, schrijft algemeen directeur Edzo Doeve van DELA. "We verwachten dat er banen verdwijnen op Yardens hoofdkantoor in Almere. Het gaat om staffuncties en banen in het verzekeringsbedrijf. Bij uitvaartverzorging is die kans kleiner, want onze faciliteiten en locaties zijn grotendeels complementair", aldus Doeve.

DELA zegt dat er voorlopig niets verandert voor klanten van Yarden: de polis loopt door en klanten of hun nabestaanden kunnen blijven rekenen op dienstverlening. De herstelactie die Yarden deze zomer voor de pakketpolissen moest doorvoeren, blijft van kracht.

Yarden in de problemen door niet-versoberde polissen

Yarden kwam vorig jaar in de problemen toen bleek dat de voorwaarden van honderdduizenden polissen niet waren versoberd, terwijl uitvaarten juist flink duurder waren geworden. De verzekeraar had daardoor niet genoeg financiële buffers voor de financiële verplichtingen van het bedrijf.

Hierom bevroor Yarden onder druk van De Nederlandsche Bank (DNB) de waarde van zo'n 380.000 polissen. Klanten moesten hierdoor bijbetalen voor hun uitvaart.

DELA pompt 500 miljoen euro in noodlijdend Yarden

De maatregel om polissen te bevriezen, bleek echter niet toereikend om zelfstandig verder te kunnen gaan. DELA stapte toen zelf naar Yarden om over een herstelplan te praten.

DELA pompt ongeveer 500 miljoen euro in Yarden om zo de financiële buffers te versterken, zegt Doeve maandag tegen Het Financieele Dagblad (FD). Daardoor denkt het bedrijf voorlopig uit de problemen te zijn.