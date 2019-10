De bouwsector wil woensdag tijdens het protest tegen de stikstofregels het Malieveld in Den Haag vol zetten met "duizend machines", vertelt Klaas Kooiker, een van de voormannen van Stichting Grond in Verzet, maandagmiddag aan NU.nl.

Op het Malieveld moeten zo'n duizend machines komen te staan. Daarnaast hoopt Grond in Verzet dat "veel" werknemers uit de bouw-, grond-, waterbouw-, transport- en binnenvaartsector ook naar het Malieveld komen.

Hoeveel betogers precies komen, weet de organisatie niet. "Maar we willen het Malieveld vol krijgen", aldus Kooiker.

Vorige week meldde de gemeente Den Haag dat het Malieveld maar beperkt mag worden belast met zware voertuigen. Een aantal dagen later sprak waarnemend burgemeester Johan Remkes dat tegen.

De organisatie van het protest van de bouwsector heeft de actie besproken met de gemeente Den Haag en gaat de bouwmachines opstellen volgens de regels van de gemeente.

Een woordvoerder van de gemeente Den Haag meldt dat er aan het einde van maandagmiddag overleg over het protest wordt gevoerd. Ze kon, vooruitlopend op dat overleg, nog niks zeggen over of en hoeveel machines er woensdag op het veld mogen staan.

'Stikstofregels hebben Nederland op slot gezet'

De bouwsector protesteert woensdag tegen de geldende stikstofregels, die "Nederland op slot hebben gezet". Doordat geen vergunningen meer mogen worden verleend op basis van het Programma Aanpak Stikstof (PAS), ligt een groot deel van het vergunningsverleningstraject stil.

Het kabinet is hard op zoek naar een oplossing, maar heeft die vooralsnog niet gevonden.

Daarnaast wordt woensdag ook geprotesteerd tegen de zogenoemde PFAS-regelgeving. PFAS staat voor poly- en perfluoralkylstoffen. In totaal behoren zo'n zesduizend stoffen tot die groep en een kwart daarvan is kankerverwekkend.

Voordat grond tijdens een bouwproject wordt verplaatst, moet die worden getest op de aanwezigheid van PFAS-stoffen. 1 kilo grond mag niet meer dan 0,1 microgram PFAS bevatten, anders mag de grond niet worden verplaatst naar een stuk grond dat schoner is.

Omdat veel grond boven deze norm zit, liggen ook daardoor veel projecten in de bouwsector stil. Eerder kwam de agrarische sector al twee keer naar Den Haag om te protesteren tegen het stikstofbeleid van het kabinet.

Protest van woensdag is 'publieksvriendelijk'

Het is niet de bedoeling dat werknemers zelf met machines naar Den Haag komen. De organisatie van het protest regelt dat het Malieveld vol wordt gezet met bouwmaterieel.

"Het gaat om een publieksvriendelijke actie", aldus Kooiker. "De machines die op het Malieveld komen te staan, zullen in de nacht van dinsdag op woensdag worden vervoerd."

De actievoerders zullen vanaf meer dan 25 plaatsen in het land met bussen naar Den Haag worden gebracht. Daarnaast worden binnenvaartschippers, kraanmachinisten en andere bestuurders van bouwmachines opgeroepen om woensdag veelvuldig te claxonneren.

Grond in Verzet geeft het kabinet twee weken de tijd om tot een oplossing te komen. Als die op 13 november niet is gevonden, voert de bouwsector nogmaals actie op het Malieveld. Dan zullen actievoerders wel met machines naar Den Haag komen.