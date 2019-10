Hongkong is in een recessie beland nadat demonstranten al vijf maanden lang fel protesteren tegen de overheid, zegt de minister van Financiën van de speciale administratieve regio. Waarschijnlijk zal er in heel 2019 geen sprake zijn van economische groei.

Een recessie wordt meestal gedefinieerd als twee opeenvolgende kwartalen van economische krimp.

In het tweede kwartaal kromp de economie van Hongkong al met 0,4 procent op kwartaalbasis. Donderdag worden specifieke cijfers over het derde kwartaal gepubliceerd.

Ook dit weekend waren er weer felle protesten in Hongkong. Demonstranten staken barricades in de brand en bij een metrostation gooiden activisten een brandende ton van een trap af. Vooral kleine ondernemingen hebben veel last gehad van de protesten, omdat die hun deuren moesten sluiten.

Maar ook andere bedrijven voelen de protesten al in de cijfers. Zo moest Cathay Pacific Airways, dat Hongkong als thuismarkt heeft, een winstwaarschuwing afgeven. Ook de aandelenindex van Hongkong, de Hang Seng Index, is sinds april flink onderuitgegaan.