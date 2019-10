161.076 mensen hebben in de eerste negen maanden van dit jaar in Nederland een bedrijf opgericht, meldt de Kamer van Koophandel maandag. Nog nooit waren er zoveel startende ondernemers in Nederland.

Ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder is het aantal starters met 11 procent gestegen. Vooral het aantal jonge starters groeide flink.

Zo steeg het aantal startende ondernemers in de leeftijdsgroep tot en met negentien jaar met maar liefst 65 procent. In de leeftijd 20 tot en met 24 jaar groeide het aantal starters met 28 procent. Door deze ontwikkelingen nam de gemiddelde leeftijd van nieuwe ondernemers af van 37 jaar in 2017 naar 35 jaar in 2019.

Volgens Gerdine Annaars, ondernemersadviseur bij de KVK, krijgen jongeren steeds meer te maken met ondernemers. "In het onderwijs is er meer aandacht dan ooit voor ondernemerschap. Jongeren krijgen het ook vaker van huis uit mee, steeds meer mensen zijn zzp'er in plaats van in loondienst."