Zorgtechnologieconcern Philips heeft in het derde kwartaal de winst flink zien dalen. De nettowinst nam af van 292 miljoen euro in het derde kwartaal van 2018 naar 208 miljoen euro in dezelfde periode dit jaar.

Dit blijkt maandag bij de presentatie van de kwartaalresultaten. De omzet van Philips steeg juist met 9,2 procent naar 4,7 miljard euro.

Eerder deze maand waarschuwde Philips al voor de impact van handelstarieven op de resultaten. Toen meldde het bedrijf al dat het bedrijfsresultaat is gestegen naar 583 miljoen euro, omgerekend 12,4 procent van de verkopen. In het derde kwartaal van 2018 was dit aandeel nog 13,2 procent.

Topman Frans van Houten spreekt van gemengde resultaten. De omzet steeg weliswaar, maar de groei van het aantal nieuwe orders kwam tot stilstand.