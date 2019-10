Vrachtwagens hebben vorig jaar minder goederen vervoerd tussen Nederland en het Verenigd Koninkrijk. In totaal ging het om 4,6 miljoen ton goederen, wat 5,7 procent minder is dan een jaar eerder, schrijf het Centraal Bureau voor de Statistiek maandag.

Daarmee wordt een trend van de laatste jaren doorgezet. Sinds 2016, het jaar waarin het VK zich in een referendum uitsprak om de Europese Unie te verlaten, nam de hoeveelheid vervoerde goederen tussen beide landen steeds iets af. Het CBS wijt de afname niet aan de naderende Brexit, maar schrijft dat het "mogelijk van invloed kan zijn".

Vrachtwagens tussen het VK en Nederland zitten vaak vol met bederfelijke waren als vis, groenten, fruit, bloemen en planten. De producten moeten binnen een bepaalde tijdsperiode afgeleverd worden.

Opvallend is de steeds belangrijkere rol van buitenlandse truckers. Zes op de tien ritten werden vorig jaar door een niet-Nederlandse bestuurder uitgevoerd. Dat was in 2014 nog 51 procent, aldus het CBS.

Nederlandse vrachtwagens brengen vaker spullen naar het Verenigd Koninkrijk dan dat ze goederen halen. Ruim drie kwart van de vervoerde goederen tussen ons land en het Verenigd Koninkrijk werd gebracht.