Het Franse luxebedrijf Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) heeft de Amerikaanse juweliersketen Tiffany benaderd voor een mogelijke overname. Dat meldt de Financial Times zondag.

De eigenaar van LVMH is de Franse miljardair Bernard Arnault. Merken waar LVMH eigenaar van is, zijn onder andere modemerk Dior en de champagnemerken Moët & Chandon en Veuve Clicquot.

Volgens de Financial Times zou een mogelijke overname van het juwelenmerk de grootste zijn in de geschiedenis van LVHM.

Een overname van Tiffany zou passen binnen de strategie van het bedrijf. LVMH zou al een tijd op zoek zijn naar opties om groter te worden op de Amerikaanse markt.

De Financial Times meldt verder dat geluiden over een mogelijke overname van Tiffany komt op een onzekere tijd voor het bedrijf. Tiffany zou de laatste tijd in zwaarder weer hebben verkeerd door onder andere lage toeristenuitgaves en de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China.