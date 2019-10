De Spaanse vicepresident van de Europese Centrale Bank (ECB) Luis de Guindos wil dat er een gecentraliseerd begrotingsinstrument in de Eurozone komt. Een dergelijk instrument zou de effectiviteit van nationaal beleid kunnen verbeteren, argumenteert de Spanjaard zaterdag in een interview met El País.

De Guindos acht een krachtig gecentraliseerd begrotingsinstrument in de eurozone nodig, omdat nationaal begrotingsbeleid niet krachtig genoeg is om bij te springen in tijden van economisch zware tijden.

"In de huidige situatie zijn de mogelijkheden om nationaal monetair beleid te complementeren heel schaars. Daarom ben ik ervan overtuigd dat er een centraal en onafhankelijk begrotingsinstrument moet komen", aldus de ECB-vicepresident.

Hiermee herhaalt De Guindos de woorden van ECB-president Mario Draghi. De Italiaan maakte donderdag bij zijn laatste persconferentie gebruik van het moment om nog een laatste keer te pleiten voor eenzelfde begrotingsinstrument.

"Er is één ding dat alle succesvolle monetaire unies met elkaar delen", zei Draghi donderdag. "En dat is een centrale begrotingscapaciteit. In andere woorden, er moet een aparte begroting of een verzekeringssysteem zijn", aldus Draghi.

Eerder in oktober akkoord over 'verwaterde' eurozonebegroting

Begin oktober bereikte de zogeheten Eurogroep, bestaande uit de ministers van Financiën uit de eurozone, een akkoord over een apart begrotingsinstrument voor eurolanden. In het zogeheten Begrotingsinstrument voor Convergentie en Concurrentievermogen (BICC) komt naar schatting ongeveer 17 miljard euro voor een periode van zeven jaar.

Hiermee komt het begrotingsinstrument, dat vanaf 2021 geldt, een stuk lager uit dan voorstanders van een eurozonebegroting aanvankelijk wilden. De Franse president Emmanuel Macron wilde een aparte begroting zien van enkele procenten van het totale bbp van de eurozone. Een grote pot geld is volgens Macron nodig om eventuele financiële schokken in het eurogebied op te vangen. BICC is aanzienlijk kleiner en niet bedoeld om schokken op te vangen, maar om concurrentie te stimuleren.

Nederland was samen met Duitsland de grootste tegenstander van een omvangrijke, aparte begroting voor de eurozone. Minister van Financiën Wopke Hoekstra wil hier niet aan, omdat er volgens hem voldoende potjes zijn om financieel zwakkere eurolanden bij te staan bij economisch zwaar weer.