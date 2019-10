De Franse televisiemaatschappij Banijay neemt het Nederlands-Britse productiehuis Endemol Shine Group over, meldt Banijay zaterdag. Hoeveel Banijay neerlegt voor Endemol Shine is niet bekend, persbureau Bloomberg schrijft dat er meer dan 2 miljard dollar (ruim 1,8 miljard euro) bij de deal betrokken is.

Banijjay neemt alle 120 productielabels van Endemol Shine over, hierbij behoren ruim 4.600 formats met in totaal 66.000 uur aan content. Endemol Shine produceert onder andere bekende programma's als Peaky Blinders, Black Mirror, Goede tijden, slechte tijden en Temptation Island.

Met de volledige overname van het Nederlands-Britse productiehuis wordt Banijay in één klap het grootste onafhankelijke productiehuis ter wereld. Voor de overname was de Franse maatschappij in Nederland vooral bekend van televisieformats als Expeditie Robinson.

Endemol Shine Group stond al ruim anderhalf jaar te koop. Onder meer het Britse ITV werd genoemd als mogelijke koper van het productiehuis. In de zomer van 2018 zou het bedrijf zo'n 3 miljard euro hebben geboden op Endemol Shine, maar dat werd later ontkracht door ITV.

Endemol, het bedrijf dat ontstond door een fusie van de tv-bedrijven van Joop van den Ende en John de Mol, begon in de jaren 90. Dit veranderde in 2014 naar Endemol Shine groep, toen productiemaatschappijen Endemol, Shine en Core Media de krachten bundelden.