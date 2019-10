Het Nederlandse Openbaar Ministerie (OM) verdenkt drie Surinaamse banken en vijf geldwisselkantoren van betrokkenheid bij witwassen van geld, schrijft het AD zaterdag. De Centrale Bank van Suriname (CBvS), de Surinaamsche Bank, Finabank en Hakrinkbank zouden dat vrijdag in een persbericht hebben geschreven.

Het dagblad schrijft dat de banken met verbazing kennis hebben genomen van de beschuldiging vanuit Nederland.

Nederlandse douaniers onderschepten vorig jaar in mei na een verdenking van witwassen een bedrag van ruim 19 miljoen euro dat vanuit Suriname was gestuurd. Het geld zou vervoerd worden in opdracht van de CBvS en moest omgewisseld worden in Amerikaanse dollars, schrijft de NOS.

De banken zeggen dat ze "volledig hebben meegewerkt" aan het onderzoek, dat werd opgestart na de inbeslagname van de geldzending. In 2018 werd er niemand als verdachte aangemerkt.

De banken gingen ervan uit dat mogelijke plooien gladgestreken zouden worden en dat de "niet-illegale" geldzending toch doorgang kon vinden.

'Surinaamse economie wordt flink geschaad'

Na die tijd werden echter nog meer geldzendingen stopgezet, waardoor de Surinaamse economie "flink geschaad wordt", aldus de banken. Zo zou er een tekort aan Amerikaanse dollars in de Surinaamse bancaire wereld zijn ontstaan. Daarnaast daalde de euro in waarde.

De inbeslagname van 19 miljoen euro wordt nog aangevochten door de CBvS. Een Nederlandse rechter behandelt de zaak op 5 november, aldus de NOS.

Woordvoerders van de Centrale Bank van Suriname, Surinaamsche Bank en Finabank waren vrijdagavond niet bereikbaar voor commentaar.