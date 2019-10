Banken mogen vrij opneembare spaarrekeningen eenzijdig opzeggen. Dat heeft de geschillencommissie van het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) bepaald nadat een klant van ABN AMRO een klacht had ingediend tegen de bank. De klant had een spaarrekening met 1,5 procent rente die sinds 1998 niet meer wordt aangeboden.

Het betrof de zogenaamde Kapitaalmarktindex Rekening (KMI-rekening) die de klant in 1995 had geopend. Half januari dit jaar kreeg de klant te horen dat de rekening per 31 maart stopgezet zou worden, omdat de hoge rentestand voor de bank niet meer op te brengen is.

De klant voelde zich overvallen en eiste een overgangstermijn van ten minste twee jaar. Er werd een schadevergoeding van 6.900 euro geëist; 1,5 procent van het spaarkapitaal gerekend over twee jaar.

De Geschillencommissie schrijft te begrijpen dat de klant nergens anders zo'n goede rentevergoeding gaat vinden. Maar volgens de Kifid is de opzegging rechtsgeldig en heeft de bank een redelijke opzegtermijn in acht genomen van ruim twee maanden. Het heeft de rekening omgezet in een Direct Sparen-rekening, met een rente van 0,03 procent.

Er lopen nog tussen de vijf en tien andere soortgelijke zaken bij het Kifid. In alle zaken betreft het een ABN AMRO-klant met een KMI-rekening.