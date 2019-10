Ten minste tien vluchten tussen Nederland en Italië zijn op vrijdag afgelast door de staking van het grond-, cabine- en cockpitpersoneel van Alitalia. De Italiaanse maatschappij cancelde 240 vluchten, waaronder 4 van en naar Schiphol. Zes vliegbewegingen van Ryanair vanuit en naar Eindhoven zijn geannuleerd.

Het gaat om vluchten met Rome, Milaan, Valencia, Catania, Napels, Pisa en Parigi als vertrekpunt of bestemming.

Ook Britse passagiers zijn flink getroffen door de staking. Ten minste 32 Easyjet-vliegtuigen die hen tussen Italië en het Verenigd Koninkrijk zouden vervoeren, bleven aan de grond.

'Zwarte vrijdag' is een nationale stakingsdag in Italië, waartoe Italiaanse vakbonden hebben opgeroepen om betere betaling en arbeidsomstandigheden te eisen. Niet alleen het hele openbaarvervoersysteem in de grote steden ligt plat; in Rome staken ook de werknemers van de vuilophaaldienst en zijn kleuterscholen dicht.