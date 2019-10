Het venussymbool staat vanaf februari 2020 niet meer op een pakje maandverband of inlegkruisjes van het merk Always. Het moederbedrijf van het menstruatieproductenmerk, Procter & Gamble, maakt de verpakkingen wereldwijd genderneutraal. Het besluit komt na kritiek van transgender personen.

Want ook mensen die zich niet als vrouw identificeren maar wel ongesteld worden, zoals transmannen en non-binaire personen, gebruiken menstruatieproducten. Een verwijzing naar vrouwelijkheid op de verpakking zou daarom feitelijk onjuist zijn en uitsluitend werken.

"We zetten ons in voor diversiteit en inclusie en we blijven leren over wat al onze klanten nodig hebben. De keuze om de verpakking te veranderen, past daarbij," zegt een vertegenwoordiger van Procter & Gamble tegen het Amerikaanse medium NBC News.