Albert Heijn neemt nog eens twee winkels van ecosupermarkt Marqt over. Eerder nam Albert Heijn al twee winkels over in Amsterdam en Den Haag; daar komen nu een vestiging in Rotterdam en nog een in Amsterdam bij.

De werkgelegenheid voor de huidige medewerkers is gegarandeerd, aldus Marqt. Zij komen bij Albert Heijn in dienst of gaan bij een andere vestiging van Marqt werken.

Half december gaan de eerste twee winkels open als Albert Heijn-vestigingen. De locaties die nu worden overgenomen, gaan volgend jaar weer open.

Albert Heijn zegt dat de overname past in de ambitie om in binnensteden "de winkel om de hoek" te zijn.

Marqt zelf wordt overgenomen door Udea, het moederbedrijf van Ekoplaza. Eerder ging een meerderheid van de aandeelhouders al akkoord met de overname en donderdag oordeelde de rechtbank in Amsterdam dat ook de oprichters van Marqt de aandelen moeten verkopen.