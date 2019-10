KPN heeft een flink hogere winst geboekt in het derde kwartaal door enkele eenmalige meevallers en kostenbesparingen. Onder de streep hield het telecombedrijf 314 miljoen euro over. Een jaar eerder boekte KPN in dezelfde periode een winst van 94 miljoen euro.

Het concern profiteerde onder meer van de verkoop van NLDC, een beheerder van datacenters. Dit stuwde de winst met 171 miljoen euro.

Dankzij kostenbesparingen steeg de nettowinst verder met 30 miljoen euro. Zonder de eenmalige meevallers zou de winst met 32 procent zijn toegenomen vergeleken met een jaar eerder. De omzet van KPN daalde juist licht met 1,8 procent naar 1,4 miljard euro.

Topman Joost Farwerck spreekt in een persbericht van solide resultaten. Het is de eerste keer dat Farwerck als CEO de resultaten presenteert. Farwerck werd begin deze maand CEO nadat KPN de benoeming van Dominique Leroy alsnog introk.

Na de aankondiging dat Leroy CEO zou worden, maakten de Belgische autoriteiten bekend dat er een onderzoek naar haar werd uitgevoerd om mogelijke handel met voorkennis in aandelen van Proximus. Het onderzoek bleek reden voor KPN om af te zien van de benoeming van Leroy.