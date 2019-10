Het grondpersoneel van luchtvaartmaatschappij KLM is donderdag akkoord gegaan met een nieuwe cao, meldt vakbond FNV. In de nieuwe overeenkomst zijn afspraken gemaakt over hogere lonen, maar ook over de verhouding tussen flexibele en vaste arbeidscontracten.

Het grondpersoneel legde de werkzaamheden in september drie keer neer om hun acties voor een nieuwe cao kracht bij te zetten. Door de stakingen werden tientallen vluchten geschrapt.

"We hebben er hard voor gevochten en zelfs het werk neer moeten leggen. Het grondpersoneel krijgt nu een goede, passende cao", schrijft de tevreden FNV-bestuurder Jan van den Brink.

In de nieuwe cao, die met terugwerkende kracht geldt vanaf 1 juni, krijgt het personeel een loonsverhoging van 8,5 procent gedurende de looptijd van de cao van twee jaar en negen maanden.

Ook komt er een limiet op het aantal flexcontracten voor het KLM-grondpersoneel. Het percentage flexwerkers in onder meer de bagagekelder mag in de nieuwe situatie nooit zijn dan 20 procent. In ruil daarvoor gaan de bonden akkoord met arbeidscontracten van 5 jaar. Eerst waren dit contracten voor onbepaalde tijd.

Ook afspraken over hogere vakantietoeslag en minder zware roosters

Het grondpersoneel krijgt in de nieuwe cao ook een hogere vakantietoeslag, hoger personeel krijgt voortaan een vaste eindejaarsuitkering in plaats van een variabele, gebaseerd op de winst en persoonlijke targets. In de berekening voor de vakantietoeslag wordt voortaan ook de onregelmatigheidstoeslag meegeteld.

Tot slot hoeft het grondpersoneel minder vaak zware diensten achter elkaar te draaien. Hierdoor is er meer ruimte voor herstel tussen de diensten door. "Al met al zijn we heel tevreden. We hebben lang en intensief onderhandeld en toen duidelijk werd dat er geen goed resultaat te halen was, zijn we niet bang geweest om acties te organiseren", sluit Van den Brink af.