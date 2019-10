De oprichters van supermarktketen Marqt moeten hun aandelen verkopen aan Udea, het moederbedrijf van de duurzame supermarktketen Ekoplaza. Dat heeft de Amsterdamse rechtbank donderdag bepaald.

Vorige week werd bekend dat een meerderheid van de aandeelhouders van Marqt had ingestemd met een akkoord met Udea. Oprichter Quirijn Bolle, die ongeveer 30 procent van de Marqt-aandelen bezit, vocht de overname aan omdat hij de supermarkt zelf wilde kopen met steun van een nog onbekende externe partij.

De Marqt-oprichter wilde extra tijd om met de externe partij een bod uit te brengen, maar de voorzieningenrechter ging hier niet mee akkoord. De rechter vindt dat Bolle en zijn onbekende financierder voldoende tijd hebben gehad om met een aanbod te komen.

"We zijn teleurgesteld over deze uitspraak waardoor we op dit moment niet de mogelijkheid krijgen om ons bod voor Marqt te formaliseren, dat volgens ons het beste voorstel blijft met duidelijke en concrete voordelen voor zowel de onderneming als alle (overige) betrokkenen, zoals medewerkers, leveranciers en klanten", schrijft de Marqt-oprichter in een verklaring na de uitspraak.

Andere aandeelhouders wel akkoord

Andere aandeelhouders, waaronder Triodos, zijn wel al akkoord gegaan met de overname. Hoeveel Udea betaalt voor de aandelen van Marqt, is niet bekend. De overname is nog niet rond, de Autoriteit Consument en Markt (ACM) moet ook nog groen licht geven.

Marqt wil zich na de verkoop focussen op kleinere eet- en drinkwinkels. In eerste instantie wordt gedacht aan tien tot twaalf rendabele winkels. Eerder werd al bekend dat Marqt de grotere vestigingen gaat sluiten.