Sociaal medium Twitter heeft geen best kwartaal achter de rug. De omzet is in het derde kwartaal een stuk lager uitgevallen dan verwacht, volgens het bedrijf door een moeilijke advertentiemarkt en bugs in de systemen.

Op de beurs hebben de slechte resultaten ook hun weerslag. Voorbeurs staat het aandeel Twitter bijna 20 procent in de min op de beurs van New York.

De omzet van Twitter steeg weliswaar met 9 procent ten opzichte van een jaar eerder tot 824 miljoen dollar (ruim 740 miljoen euro), maar analisten gingen uit van 874 miljoen dollar. De totale omzet uit advertenties steeg met 8 procent tot 702 miljoen dollar.

De netto-opbrengst kwam in het derde kwartaal uit op 37 miljoen dollar, of 106 miljoen wanneer er bepaalde kostenposten worden weggelaten. Analisten gingen uit van 165,5 miljoen dollar.

Twitter had eerder al wel voorspeld dat het derde kwartaal lager zou uitvallen dan het eerste en tweede kwartaal. Dat heeft te maken met het beëindigen van bepaalde verouderde advertentieformats. Maar daarnaast had het bedrijf ook te maken met een aantal onvoorziene kostenposten, zoals softwarebugs die het advertentiesysteem in de weg zaten.

Klein lichtpuntje voor Twitter

In de derdekwartaalcijfers van Twitter is er niet alleen slecht nieuws te vinden. Het aantal gebruikers dat op een dagelijkse basis advertenties ziet op het platform is gestegen tot 145 miljoen; analisten gingen uit van 141 miljoen. Twitter houdt sinds kort deze cijfers bij in plaats van het dagelijkse aantal gebruikers. De nieuwe meetmethode moet beter aansluiten bij het verdienmodel van het bedrijf.

In het vierde kwartaal verwacht Twitter een omzet van tussen de 940 miljoen dollar en 1,01 miljard dollar. Analisten op Wall Street gaan uit van 1,06 miljard dollar.