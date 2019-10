De vraag naar hypotheken is in het derde kwartaal gestegen in vergelijking met het tweede kwartaal. 14 procent van de banken meldt een stijging van de vraag, wat wel flink minder is dan de kwartalen ervoor. Dat meldt De Nederlandsche Bank (DNB) donderdag op basis van de driemaandelijkse Bank Lending Survey (BLS).

Tussen het tweede kwartaal van 2018 en het tweede kwartaal 2019 schommelde dat aandeel namelijk steeds rond de 50 procent.

Banken hebben de afgelopen drie maanden de acceptatiecriteria voor hypotheken versoepeld. Zo konden mensen gemakkelijker een lening krijgen voor een woning. "De krapte op de Nederlandse woningmarkt is een mogelijke verklaring voor zowel de daling in de vraagtoename als de versoepeling van acceptatiecriteria", aldus DNB.

De toenemende concurrentie van andere spelers die hypotheken verstrekken zorgt er daarentegen juist voor dat de vraag bij banken minder toeneemt. Niet-bancaire kredietverstrekkers, zoals pensioenfondsen, verzekeraars en beleggingsinstellingen, bieden nu ook hypotheken, die dus een deel van de vraag opvangen.

Per saldo verwacht 32 procent van de banken dat in het vierde kwartaal van 2019 weer een stijging van het aantal hypotheekaanvragen zal plaatsvinden.