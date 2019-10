Om in 2050 volledig klimaatneutraal te produceren moet er in de kledingindustrie nog veel gebeuren, meldt accountants- en adviesorganisatie KPMG donderdag. Hoewel meer dan veertig grote spelers in de branche vorig jaar hun handtekening zetten onder een document met duurzame doelen, lijkt dit tot nog toe weinig effect te hebben.

Onder de ondertekenaars van de zogenoemde Fashion Industry Charter for Climate Action waren namen zoals Adidas, Burberry, H&M en Inditex, het moederbedrijf van onder meer Zara.

Zij hebben beloofd om tegen 2050 geen broeikasgassen meer uit te stoten bij de productie. In 2030 moet de CO2-uitstoot al met 30 procent zijn verminderd ten opzichte van 2015.

Een van de problemen die KPMG aanstipt, is dat veel bedrijven nog niet rapporteren over de uitstoot van een groot deel van hun leveringsketen. Bij kledingproductie volgen veel verschillende stappen elkaar op bij diverse fabrieken in uiteenlopende landen. "Op dit moment geeft bijna de helft geen enkel inzicht in de doelstellingen die zij hebben om de uitstoot te reduceren", zegt Karine Basso van KPMG Sustainability.

Slechts 15 procent van de bedrijven geeft inzicht in de uitstoot in de productieketen. "Gezien het feit dat de keten een substantiële bijdrage levert aan de totale CO2-uitstoot, is een gedegen inzicht essentieel", aldus Basso.

Op het gebied van koolstofarme bedrijfsvoering heeft de helft van de bedrijven nog geen doelstellingen. Ook zouden volgens KPMG de inspanningen die bedrijven doen om consumenten bewust te maken van duurzaamheid nog beter kunnen. Zo besteedt op dit moment 40 procent van de grootste negentig modemerken op de website nog geen aandacht aan duurzame mode.