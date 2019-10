Het Gerecht van de Europese Unie heeft donderdag in hoger beroep bepaald dat de Rubiks kubus niet kan worden ingeschreven als EU-merk. Daarmee is de uitspraak die in 2017 al werd gedaan bevestigd, en mag de kubus nu officieel door andere producenten worden gemaakt dan alleen Rubik's Brand Ltd.

Sinds 1999 was de kubus ingeschreven als EU-merk. Tegen die beslissing verzette Duitse speelgoedmaker Simba Toys zich in 2006 door een nietigverklaring aan te vragen.

Er werden verschillende uitspraken gedaan door het Europese Merkenbureau en het Gerecht, waarna de inschrijving van het merk vernietigd werd in november 2016. Vervolgens werd opnieuw een verzoek ingediend om de kubus op te nemen als beschermd merk, maar dat werd in 2017 afgewezen. Het hoger beroep kwam voort uit die afwijzing, en is donderdag dus officieel uitgekomen op het afwijzen van de Rubiks kubus als merk.

In 1974 gebruikte de Hongaarse wiskundige Erno Rubik voor het eerst zijn zelfbedachte kubus tijdens zijn lessen. Een jaar later vroeg hij in eigen land octrooi aan. In de jaren tachtig werd de kubus op de markt gebracht door Duitse spellenmaker Tom Kremmer en veroorzaakte het speelgoed een enorme rage.