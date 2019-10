In gemeenten waar tot voor kort nog voldoende woningen waren, is sinds afgelopen kwartaal ook sprake van schaarste. Dat meldt makelaarsnetwerk Dynamis donderdag in regiorapportages over de woningmarkt.

De sterkste aanboddaling heeft plaatsgevonden in de provincie Groningen, waar nu maar liefst een derde minder woningen te koop staan dan een jaar eerder. Friesland, Drenthe en Zeeland volgen, als provincies waar ook een sterke aanboddaling te zien is.

Dynamis spreekt van een "inhaalslag" van de regio's die langer last hadden van de woningcrisis. "Het hoogtepunt van het aanbod werd in de meeste gemeenten omstreeks 2015 bereikt, terwijl landelijk de aanbodpiek al drie jaar eerder plaatsvond." Door dat late herstel bleef het aanbod nog lange tijd voldoende om aan de vraag te voldoen. Inmiddels is het kantelpunt echter bereikt.

Inmiddels kan ook de nieuwbouw niet voldoen aan de vraag, en treedt er vrijwel overal schaarste op. Steeds minder woningzoekenden kunnen een woning vinden, en dus is er minder beweging op de woningmarkt. "Inmiddels is ook in gemeenten als Almelo, Emmen en Venlo de verkoopdynamiek teruggezakt naar het niveau van 2016", aldus het makelaarsnetwerk.

In het hele land zijn in het derde kwartaal 55.100 woningen verkocht, terwijl dat er een jaar eerder nog zevenhonderd meer waren.

De vierkantemeterprijs in de gemeente Amsterdam is met 5.750 euro nog altijd het hoogste. In Veendam en Delfzijl is deze het laagst, met 1.450 euro. In dat laatste geval zijn alleen gemeenten meegenomen met meer dan 10.000 inwoners.