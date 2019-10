Boeing heeft in het derde kwartaal van 2019 een winst van 53 procent minder behaald dan in dezelfde periode een jaar eerder. Het gaat om een winst van 895 miljoen dollar (ruim 804 miljoen euro), waar dit bedrag in 2018 nog bijna 1.890 miljoen dollar was. De krimp is grotendeels te wijten aan de 737 MAX, die nu al acht maanden aan de grond wordt gehouden.

Naast de winsthalvering is ook de kasstroom behoorlijk geraakt. Een jaar eerder had het bedrijf nog 4,1 miljard dollar aan liquide middelen, maar inmiddels is dit een negatief bedrag van 2,89 miljard dollar.

De vliegtuigbouwer kondigt woensdag ook aan dat het de productie van de Dreamliner, het vlaggenschip van Boeing, flink inperkt. Een opvolger van de 777 mini-jumbo wordt bovendien uitgesteld.

Dinsdag ontsloeg Boeing topman Kevin McAllister als hoofd van de commerciële divisie, het eerste gedwongen vertrek van een persoon uit de top van het bedrijf sinds de 737 MAX-crisis. Volgens een kritische ingewijde wordt McAllister zo onterecht als zondebok aangewezen.

Sinds maart mag de Boeing 737 MAX de lucht niet meer in, na twee crashes waarbij 346 personen om het leven kwamen. Er was bij beide vliegtuigen sprake van een softwarefout. Inmiddels probeert het bedrijf al maanden om het vliegtuigtype weer goedgekeurd te krijgen, om zo het bestverkopende model ook weer te kunnen verkopen.

Naast alle misgelopen verkopen, houdt Boeing een bedrag van 8 miljard dollar apart voor gedupeerden van de crashes. Dat bedrag blijft met het kwartaalbericht ongewijzigd.