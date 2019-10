Heineken heeft de winstverwachting voor 2019 van om en nabij de 5 procent groei naar beneden bijgesteld naar zo'n 4 procent. Ook ziet de van oorsprong Nederlandse brouwer in het derde kwartaal teruglopende verkopen in eigen land van ongeveer 5 procent.

In West-Europa in het geheel is wel een groei gerealiseerd, van 1,6 procent in totaal. Hier werd juist een krimp verwacht. Aan de groei droegen het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Italië bij met een consumptietoename. Daarentegen is in Spanje geen groei gerealiseerd en werd in Polen zelfs een krimp van rond de 5 procent bereikt.

In Azië is voor Heineken een flinke groei gerealiseerd, met een plus van 13,9 procent in het derde kwartaal. Daarmee is dit het gebied met de hoogste groeicijfers.

De algehele winstverwachting van de biermaker is mede lager uitgevallen door hogere kosten van verpakkingen, wat in de eerste twee kwartalen al effect bleek te hebben. Ook zijn verkopen van budgetbieren geslonken door een prijsstijging.