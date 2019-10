De Amerikaanse minister van Handel, Wilbur Ross, denkt dat het mogelijk is om het instellen van heffingen op Europese auto's te voorkomen, zegt hij in gesprek met Financial Times. Verdere onderhandelingen zouden een alternatief kunnen zijn.

Eerder dit jaar heeft de Amerikaanse president Donald Trump verkondigd dat geïmporteerde auto's en auto-onderdelen een bedreiging voor de Amerikaanse veiligheid kunnen zijn.

Dit stelt hem in staat om heffingen op buitenlandse goederen in te stellen, maar hij heeft deze beslissing uitgesteld tot november.

Ross zegt dat Trump drie opties overweegt. Hij kan simpelweg niks doen, heffingen instellen op enkele of alle landen of verder gaan onderhandelen. De minister zegt verder dat Trump nog veel alternatieven heeft en dat de buitenwereld niet moet speculeren tot welke conclusie de president zal komen.

Mogelijk flinke domper voor autoproducenten

Voor Europese autoproducenten zouden hogere Amerikaanse importtarieven een flinke domper zijn. Nu al hebben de automakers last van vraaguitval in bijvoorbeeld China, de grootste automarkt ter wereld.

Vorige week gingen nieuwe Amerikaanse heffingen in op 7,5 miljard dollar aan Europese goederen die de VS importeert. Het ging om een vergeldingsmaatregel, goedgekeurd door de Wereldhandelsorganisatie, voor illegale staatssteun van Europese overheden voor vliegtuigmaker Airbus.