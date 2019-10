Het vliegtuig van de Indonesische luchtvaartmaatschappij Lion Air dat in oktober 2018 neerstortte, is gecrasht door onjuiste aannames over een systeem tegen het ongecontroleerd dalen van het vliegtuig, het zogeheten MCAS. Dat meldt persbureau Reuters woensdag na een presentatie van het rapport over de crash aan de nabestaanden.

In de presentatie kregen nabestaanden van 189 slachtoffers te horen dat zowel het functioneren van het MCAS als de reactie van piloten op het systeem niet goed is ingeschat. Daarnaast was er onvoldoende documentatie over het systeem aanwezig, waardoor piloten niet goed konden reageren op meldingen ervan.

Het MCAS zou ervoor moeten zorgen dat overtrek wordt voorkomen. Bij overtrek verliezen de vleugels hun draagkracht, en kan het toestel snel ongecontroleerd dalen of uit de lucht vallen.

Ook van een systeem dat piloten zou moeten waarschuwen wanneer het vliegtuig hoogte verliest, ontbraken handleidingen. Ook bij dit systeem wisten de piloten niet goed hoe ze moesten reageren op de waarschuwingen.

Het systeem is essentieel om genoeg hoogte te houden en het vliegtuig niet af te laten slaan. De piloot zou tijdens de dertien minuten durende vlucht continu gewaarschuwd zijn door dit systeem, maar dit zou gebaseerd zijn op foutieve data. Het systeem drukte vervolgens meerdere keren de neus van het toestel naar beneden.

Verder kregen nabestaanden te horen dat er sprake was van tekortkomingen van de piloten toen zij het toestel handmatig bestuurden. Ook was de communicatie tussen de bemanning niet voldoende. De onderzoekers naar de crash stellen dat de tekortkomingen al tijdens de training geïdentificeerd waren. Verdere details zijn nog niet bekend.

Woordvoerders van Boeing en Lion Air wilden niet reageren op de informatie uit de presentatie. Het officiële rapport naar de oorzaak van de ramp wordt vrijdag gepubliceerd.

'Duidelijke overeenkomsten met crash vliegtuig Ethiopian Airlines'

In maart 2019 stortte in Ethiopië een vliegtuig van Ethiopian Airlines neer vlak na het opstijgen. Het gaat, net als bij de ramp met Lion Air, om een Boeing 737 MAX 8. Volgens het Ethiopische ministerie van Transport bestaan er tot dusver "duidelijke overeenkomsten" tussen de twee rampen met het vliegtuig.

Naar aanleiding van de twee crashes ontstond ophef over dit type vliegtuig. Tientallen landen sloten in maart het luchtruim voor het vliegtuig, en de Amerikaanse toezichthouder voor luchtvaart houdt het toestel tot dusver aan de grond. Vliegtuigmaker Boeing verlaagde vervolgens de productie van de 737 MAX, maar werkt er al maanden aan om het toestel weer goedgekeurd te krijgen.