AkzoNobel heeft in het derde kwartaal met 300 miljoen euro een 23 procent hoger bedrijfsresultaat behaald dan in dezelfde periode in 2018. Een jaar eerder was dit 243 miljoen euro.

De Nederlandse verfmultinational behaalde dit hogere resultaat ondanks de lagere vraag vanuit de markt.

Dit kwam volgens CEO Thierry Vanlancker door "voortdurende prijsinitiatieven" en kostenbesparingen. Het bedrijf legt de nadruk op kwaliteit in plaats van kwantiteit, om zo een hoge winst te kunnen behalen.

Het rendement op de verkopen steeg dan ook tot 13,8 procent, wat een hogere stijging is dan de 12,3 procent die in 2018 werd behaald.

AkzoNobel meldt dat in het eerste half jaar van 2020 een terugkoop van aandelen gepland staat ter waarde van 500 miljoen euro. Dit komt boven op het zogenoemde "share buyback programma" van 2,5 miljard euro, waarvan in het derde kwartaal van 2019 2,2 miljard euro voltooid is.