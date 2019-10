Verzekeraars hebben in een jaar tijd voor om en nabij de 82 miljoen euro aan verzekeringsfraude ontdekt. In totaal werd 12.879 keer verzekeringsfraude vastgesteld, tegenover 11.540 gevallen in 2017, meldt het Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit (CBV) woensdag.

Ondanks de stijging in het aantal personen dat tegen de lamp liep, werden er minder onnodige uitbetalingen ontdekt. In 2017 was alle verzekeringsfraude nog goed voor een recordbedrag van 101 miljoen euro.

"Elk Nederlands gezin betaalt gemiddeld tientallen euro's te veel premie per jaar door verzekeringsfraude", aldus het CBV.

Het is de eerste keer dat het CBV ook cijfers over fraude met zakelijke verzekeringen publiceert. In 2018 werden 2.500 mogelijke fraudegevallen van ondernemers onderzocht, waarbij 595 keer werd bewezen dat er inderdaad was gesjoemeld. Voorbeelden van dergelijke fraudegevallen zijn in scène gezette overvallen of inbraken en het in brand zetten van een eigen pand.

In gesprek met de NOS laat een woordvoerder van het CBV weten dat mensen soms zeer ver gaan in hun pogingen om verzekeraars op te lichten. Als voorbeeld wordt een tandarts aangehaald die zijn vinger amputeerde om een arbeidsongeschiktheidsuitkering te krijgen. Zijn verzekeraar kreeg te horen dat het door een ongeluk was gebeurd.

Volgens het CBV is het onmogelijk om te weten hoeveel er daadwerkelijk gefraudeerd wordt. "Er zijn ook fraudezaken die naar alle waarschijnlijkheid niet onderzocht worden."