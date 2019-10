Verzekeraars hebben in een jaar tijd voor om en nabij de 82 miljoen euro aan verzekeringsfraude ontdekt. In totaal werd 12.879 keer verzekeringsfraude vastgesteld, tegenover 11.540 in 2017, schrijft de NOS woensdag op basis van cijfers van het Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit (CBV).

Ondanks de stijging in het aantal personen dat tegen de lamp liep, werden er minder onnodige premies ontdekt. In 2017 was alle verzekeringsfraude nog goed voor het recordbedrag van 101 miljoen euro.

Een team van bijna vijfhonderd onderzoekers zouden dagelijks bezig zijn met het opsporen van fraudeurs. Volgens hen wordt er vooral gelogen bij de auto-, inboedel- en aansprakelijkheidsverzekeringen. Een algoritme helpt het onderzoeksteam om onderscheid te maken tussen alle ingediende claims.

In gesprek met de omroep laat een woordvoerder van de CBV weten dat mensen heel gewillig zijn om te frauderen. Als voorbeeld wordt een tandarts aangehaald, die zijn vinger amputeerde om een arbeidsongeschiktheidsuitkering te krijgen. Zijn verzekeraar kreeg te horen dat het door een ongeluk was gebeurd.

Volgens het CBV is het onmogelijk om te weten hoeveel er daadwerkelijk gefraudeerd wordt. "Er zijn ook fraudezaken die naar alle waarschijnlijkheid niet onderzocht worden".