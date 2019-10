Het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) verkeert in financiële onzekerheid door de aanhoudende problemen met wachtlijsten, schrijft de Volkskrant woensdag op basis van ingewonnen documenten. Dit jaar wordt er een verlies van 2,4 miljoen euro verwacht.

De organisatie moet het gat in de begroting zien te dichten uit het eigen vermogen, aldus het dagblad.

Directeur bedrijfsvoering Jan Jurgen Huizing zou werknemers van de organisatie al gewaarschuwd hebben voor financiële tegenslagen. Huizing zou hebben geschreven dat het eigen vermogen van het CBR de komende jaren onder de "afgesproken ondergrens" van 7,5 miljoen euro kan zakken, meldt de krant.

CBR in de problemen door compensatieregeling

Het CBR zou met name in de problemen komen als het bedrijf 'ruimhartiger' moet gaan compenseren aan gedupeerde klanten, die te lang moeten wachten op een verlenging van hun rijbewijs of lang moeten wachten om het examen te mogen afleggen. Zij lopen schade op omdat zij niet meer de weg op mogen en in problemen raken met hun werk.

Om de wachttijden te verkorten werden dit jaar al maatregelen genomen. Zo mogen vanaf 1 december 75-plussers, die een verlenging van hun rijbewijs hebben aangevraagd, maximaal een jaar langer doorrijden. Daarbij maakt het niet uit of hun rijbewijs is verlopen.

De Tweede Kamer wil dat het bedrijf meer gaat doen om hun klanten tegemoet te komen. Recent nam de Kamer een motie aan voor een nieuwe compensatieregeling, ondanks bezorgdheid bij minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur).

Dit jaar moet het CBR, waar voormalig D66-leider Alexander Pechtold per 1 november als algemeen directeur aan de slag gaat, rekening houden met een tegemoetkoming van 5 tot 10 miljoen euro, aldus de Volkskrant.