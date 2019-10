Door het ombouwen van bestaande panden, kwamen er vorig jaar dertienduizend woningen bij. Dit is bijna 14 procent van het totale aantal woningen dat in 2018 aan de woningvoorraad werd toegevoegd, blijkt woensdag uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Nieuwbouw leverde vorig jaar 67.000 woningen op.

Bij de transformatie van bestaande bouw naar woningen gaat het in de meeste gevallen om omgebouwde kantoorpanden. Hierbij gaat het in totaal om zo'n 5.500 ruimtes, ofwel 42 procent van het totaal. 21 procent werd gevestigd in voormalig maatschappelijk vastgoed, zoals scholen en ziekenhuizen.

Volgens het CBS levert het transformatieproces vooral kleinere woningen op. 43 procent van deze woningen heeft een oppervlakte van minder dan 50 vierkante meter. De bewoners zijn veelal jong en alleenstaand.

Het transformeren van bestaande bouw leverde in Amsterdam de meeste woningen op. Het gaat om 1.535 woningen in de hoofdstad.

Ook in de periode tussen 2012 en 2018 werden in Amsterdam op deze manier de meeste woningen gecreëerd (6.835 in totaal). In dezelfde periode werden in Eindhoven en Den Haag ruim vierduizend dergelijke woningen aan de voorraad toegevoegd.

In het onderzoek is gekeken naar zelfstandige woonruimtes met een aparte toegang en eigen voorzieningen.