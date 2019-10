De Autoriteit Consument & Markt (ACM) start op verzoek van de minister van Financiën een marktstudie naar de plannen van grote techbedrijven op de Nederlandse betaalmarkt. De toezichthouder zal onderzoeken wat voor effect die plannen hebben op consumenten en bedrijven, meldt de ACM dinsdag.

De plannen van bedrijven zoals Apple, Google, Amazon en Facebook worden onderzocht. Ook wordt in het onderzoek gekeken naar bedrijven die mogelijk van plan zijn om actief te worden op de Nederlandse of Europese betaalmarkt, zoals de Chinese concerns Alibaba en Tencent.

ACM onderzoekt onder meer of kleine bedrijven zijn opgewassen tegen de plannen van de grote techspelers. "Welke nieuwe mogelijkheden komen er om te betalen? Krijgen kleine bedrijven voldoende kansen om ook op deze markt te komen?", vraagt de toezichthouder zich af.

De ACM kiest voor een marktstudie, omdat er door de invoering van de Europese regels voor de toegang tot betalingsgegevens (PSD2) op de betaalmarkt meer geconcurreerd en geïnnoveerd kan worden. Voorheen waren vooral de grote banken actief op deze markt, waardoor de concurrentie beperkt was.

'Voordelen voor mensen en bedrijven, maar ook risico's'

"Toetreding van grote techbedrijven zou mogelijk kunnen helpen om de concurrentie en innovatie op de betaalmarkt te verbeteren. En dat levert weer voordelen op voor mensen en bedrijven", schrijft de ACM.

De toezichthouder let ook op risico's die de toetreding van grote techbedrijven met zich meebrengt. Zo is er het gevaar dat de bedrijven hun sterke positie in de ene markt gebruiken om een andere markt te veroveren.

Voor het onderzoek zal de toezichthouder experts interviewen en begin 2020 grote techbedrijven, bedrijven in de financiële technologie en banken enquêteren. Halverwege 2020 moeten de resultaten bekend zijn.