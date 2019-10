Kantoorverhuurder WeWork heeft een reddingsdeal van het Japanse techconglomeraat SoftBank geaccepteerd, laat een anonieme bron dinsdag aan The Wall Street Journal weten. Er is in totaal zo'n 10 miljard dollar (8,98 miljard euro) mee gemoeid.

Volgens de krant gaat 1,7 miljard dollar hiervan direct naar de excentrieke voormalige CEO Adam Neumann, die vervolgens volledig afstand neemt van het bedrijf.

SoftBank krijgt volgens de bron in ruil voor de redding de touwtjes in handen bij WeWork. Ook JPMorgan Chase & Co had een financieel voorstel gedaan, maar wist het moederbedrijf van de kantoorverhuurder niet te overtuigen. SoftBank bezat door eerdere investeringen al een derde van WeWork.

Het ging snel de verkeerde kant op met WeWork. Enkele weken geleden wilde het bedrijf nog naar de beurs stappen om flinke bedragen op te halen. De geplande beursgang liep echter spaak door een gebrek aan interesse van investeerders. Inmiddels is medeoprichter en CEO Neumann uit zijn functie gezet en heeft het bedrijf bezuinigingsmaatregelen aangekondigd.

Waar in januari de waarde van WeWork nog op 47 miljard dollar werd geschat, is het bedrijf volgens The Wall Street Journal inmiddels nog 8 miljard dollar waard. Een vermindering van 39 miljard dollar.