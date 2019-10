McDonald's heeft in het derde kwartaal van 2019 opnieuw meer burgers verkocht dan een kwartaal eerder. Het gaat om een groei van 5,9 procent, meldt het bedrijf dinsdag. Hiermee is het volgens de fastfoodketen het zeventiende kwartaal op rij dat er meer is verkocht.

De wereldwijde verkoop is daarmee meer gegroeid dan vooraf werd verwacht door analisten. Volgens CNBC was die verwachting 5,6 procent groei.

De totale wereldwijde omzet nam toe tot 5,4 miljard dollar (zo'n 4,8 miljard euro). Dat is net iets lager dan de door analisten verwachtte 5,5 miljard dollar.

In september kondigde McDonald's een proef aan met een plantaardige burger, in samenwerking met Beyond Meat. De PLT wordt sinds 30 september voor drie maanden in de Canadese provincie Ontario aangeboden. De resultaten van deze proef zullen pas duidelijk zijn bij presentatie van cijfers over het vierde kwartaal.

McDonald's heeft in totaal zo'n 38.000 vestigingen verspreid over honderd landen wereldwijd.