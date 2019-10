De Britse industrie is het meest pessimistisch gestemd sinds de financiële crisis door een vertragende wereldeconomie en de onzekerheid die Brexit veroorzaakt. Dit meldt de Confederation of British Industry (CBI) dinsdag op basis van een peiling onder bedrijven.

Zo zijn de verwachtingen voor het aantal nieuwe orders voor de komende drie maanden gedaald naar het laagste niveau sinds april 2009. De ondernemingen verwachten minder orders uit het Verenigd Koninkrijk zelf, maar men is vooral pessimistisch gestemd over bestellingen voor de export.

Ook de verwachtingen voor de werkgelegenheid zijn erg negatief. Sinds oktober 2009 zijn industriebedrijven niet zo pessimistisch gestemd geweest over de ontwikkeling van het aantal banen.

Rain Newton-Smith, hoofdeconoom bij CBI, zegt in een persbericht dat het voorkomen van een no deal-Brexit bedrijven het vertrouwen zal geven om te investeren. "Maar voor langdurige welvaart hebben we een ambitieus vrijhandelsverdrag nodig dat heffingsvrije toegang geeft tot de grootste handelspartner van onze producenten."