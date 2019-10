De voorlopige begrotingen van Italië en Frankrijk voor 2020 zijn mogelijk in strijd met de begrotingsregels van de Europese Unie, schrijft de Europese Commissie dinsdag in brieven aan de Italiaanse en de Franse minister van Financiën. De Commissie vraagt ze in de brief om opheldering.

De begroting van Italië zou volgens een voorlopige beoordeling tekortschieten op het gebied van het verlagen van de uitgaven zoals de EU aanbeveelt, schrijven Valdis Dombrovskis en Pierre Moscovici. De schulden van Italië zouden op deze manier onvoldoende worden verminderd. Voor Frankrijk gelden vergelijkbare tekortkomingen.

De brieven vormen een waarschuwing voor de landen. Als de Franse regering en Italiaanse regering onvoldoende kunnen onderbouwen waarom de begroting op deze manier is opgebouwd of als er geen aanpassingen worden gedaan om tegemoet te komen aan de EU-regels, kiest Europa mogelijk voor sancties.

Italiaanse premier Giuseppe Conte stelde dinsdag dat de benodigde informatie over de begroting zal worden aangeleverd. Frankrijk heeft ook laten weten de gevraagde informatie aan te vullen. Italië heeft wel gevraagd om extra speelruimte vanwege "ongebruikelijke omstandigheden".

Overigens werden dinsdag ook Spanje, Portugal en België door de Europese Commissie gewaarschuwd, omdat de lidstaten nog geen complete begroting hebben aangeleverd voor de deadline van 15 oktober. Finland werd eveneens op de vingers getikt. Het land zou te hoge uitgaven doen.