De voorlopige begroting van Italië voor 2020 is mogelijk in strijd met de begrotingsregels van de Europese Unie. Dat schrijft de Europese Commissie dinsdag in een brief aan Italiaanse minister van Financiën Roberto Gualtieri. De commissie vraagt hem hierin om opheldering.

De begroting zou volgens een voorlopige beoordeling tekortschieten op het gebied van het verlagen van de uitgaven zoals de EU aanbeveelt, schrijven Valdis Dombrovskis en Pierre Moscovici. De schulden van Italië zouden op deze manier onvoldoende worden verminderd.

De brief vormt een waarschuwing voor de Italianen. Als het land onvoldoende kan onderbouwen waarom de begroting op deze manier is opgebouwd, of wanneer er geen aanpassingen worden gedaan om tegemoet te komen aan de EU-regels, kiest Europa mogelijk voor sancties.

Eind september stelden anonieme ingewijden juist dat Italië zou werken aan een begroting die zou voldoen aan alle Europese regels. Ze zouden een voorzichtige aanpak hanteren om geloofwaardigheid op te bouwen.