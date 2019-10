Investeringsfonds Prosus heeft een bod uitgebracht op de Britse maaltijdbezorger Just Eat. Prosus wil zo'n 4,9 miljard pond (5,7 miljard euro) betalen voor het Britse bedrijf. Het bod van het investeringsfonds ligt hiermee ongeveer 20 procent hoger dan het bod van het Nederlandse Takeaway.com op Just Eat.

Het bod van Prosus kan roet in het eten gooien van Takeaway, bekend van Thuisbezorgd. Takeaway bereikte in juli een akkoord met de Britse maaltijdbezorger over een fusie. Het voorstel hoeft alleen nog langs de aandeelhouders van de twee bedrijven, maar aandeelhouders van Just Eat kunnen er vanwege het hogere bod natuurlijk voor kiezen om voor het hogere bod van Prosus te gaan.

Just Eat raadt dit af. "We geloven dat het bod Just Eat, zijn bezittingen en toekomstperspectief flink onderwaardeert. Daarom raadt het bestuur aandeelhouders ook aan om het Prosus-bod naast zich neer te leggen", aldus Just Eat in een reactie.

Proxus probeert de aandeelhouders juist te paaien met een 7,10 pond per aandeel in contanten. "We geloven dat bod in contanten aandeelhouders een bepaalde zekerheid en waarde biedt", schrijft Proxus, dochterbedrijf van het Zuid-Afrikaanse Naspers. Hiermee verwijst het investeringsfonds naar het aanbod van Takeaway, dat de overname grotendeels in aandelen wilde voldoen en van een fusie spreekt.

Bod van Proxus ligt lager dan beurskoers

Het bod van Proxus ligt lager dan de huidige beurskoers. Toch schiet het aandeel van Just Eat na de berichtgeving met bijna 24 procent omhoog op de beurs van Londen. Investeerders speculeren hiermee op een mogelijke biedoorlog. Ook waren veel investeerders niet tevreden over het initiële bod van Takeaway.

Ook de beurskoers van Takeaway schiet omhoog, het aandeel staat om 11.20 uur ruim 4 procent hoger.