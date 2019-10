Uitzender Randstad heeft last van de economische onzekerheid in sommige economieën. De nettowinst daalde met 26 procent naar 140 miljoen euro in het derde kwartaal. Dit was onder meer te wijten aan problemen in de Duitse industrie. Dit blijkt dinsdag bij de presentatie van de kwartaalcijfers van Randstad.

In veel markten daalde de omzet van Randstad in het derde kwartaal, maar Duitsland viel op met een afname van 14 procent naar 532 miljoen euro. In Nederland daalde de omzet met 5 procent.

Door meevallers bleef de gehele omzet van Randstad op eenzelfde niveau als in het derde kwartaal van vorig jaar. Er waren bijvoorbeeld meer werkdagen in het derde kwartaal en Randstad profiteerde van wisselkoerseffecten.

Exclusief deze meevallers daalde de omzet met 2,5 procent. Topman Jacques van den Broek zegt in een persbericht dat het bedrijf wereldwijd nog genoeg groeikansen ziet.

De bedrijvigheid in de Duitse industrie vertraagt al een jaar, eerst in de autosector en later ook in andere delen van de industrie. Eerder meldde Randstad al dat het bedrijf de teruggang in de auto-industrie voelt.