De Nederlandse Staat heeft via investeringsvehikel Dutch Venture Initiative (DVI) onder meer geld gestoken in de Haarlemse bierbrouwer Jopen en lingerie van kledingontwerper Marlies Dekkers. Dat blijkt uit een overzicht van de investeringen van DVI, in handen van Het Financieele Dagblad (FD).

Het investeringsvehikel, dat in 2013 in leven werd geroepen om snelgroeiende bedrijven financieel te ondersteunen na de economische crisis, investeerde ook in televisieproductiebedrijf Tuvalu, hypotheekadviseur Ikbenfrits, maaltijdbedrijf Eetgemak en ticketverkoper Tiqets.

Het fonds, dat in totaal zo'n 400 miljoen euro bevat, wordt deels gevuld door de Europese Unie. Hoeveel ervan precies naar bedrijven als Jopen en Marlies Dekkers Lingerie gaat, is niet bekend. Volgens FD investeert het DVI gemiddeld 700.000 euro per bedrijf.

Sinds het fonds in leven is geroepen hebben 218 bedrijven gebruik kunnen maken van het DVI. De zakenkrant schrijft dat het grootste deel hiervan naar medische bedrijven en hightechbedrijven gaat.

Twee jaar geleden kwam het DVI nog in opspraak, toen het FD meldde dat een meerderheid van de investeringen van het investeringsvehikel in het buitenland terecht kwam. Hoe die verhouding nu is, is niet bekend.