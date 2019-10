Nederland is door reisorganisatie Lonely Planet in de top 10 landen geplaatst die toeristen moeten bezoeken in 2020. Wereldwijd zijn er volgens de organisatie zes landen nóg mooier. Het Zuid-Aziatische Bhutan staat bovenaan de lijst, op de voet gevolgd door Engeland en Noord-Macedonië.

De historische boeddhistische tempels en uitgestrekte natuurgebieden zouden Bhutan dit jaar de doorslag hebben gegeven. In Engeland worden niet de grote steden als Londen uitgelicht, maar doen toeristen er goed aan om de vele kustplaatsjes te bezoeken.

Nederland dankt haar zevende plaats aan het "uitstekende" treinnetwerk, terwijl de "prachtige natuurgebieden" en het "bruisende Amsterdam" als toeristische trekpleisters worden weggezet.

Top 10 landen om te bezoeken in 2020 1. Bhutan

2. Engeland

3. Noord-Macedonië

4. Aruba

5. Swatini

6. Costa Rica

7. Nederland

8. Liberia

9. Marokko

10. Uruguay

Eurovisie Songfestival draagt bij aan hoge notering Nederland

Ook het binnenslepen van het Eurovisie Songfestival is meegerekend in het oordeel van de jury. De reisorganisatie noemt april en mei de beste tijden voor een bezoek aan Nederland, omdat behalve Koningsdag en Bevrijdingsdag - Nederland viert in 2020 dat het 75 jaar geleden werd bevrijd - dan ook het zingevenement plaatsvindt.

De voltallige top 10 van vorig jaar valt niet in de hernieuwde lijst terug te vinden. Toen werd Sri Lanka, net zoals in 2013, nog aangeduid als hét land om te bezoeken. Voor zover bekend is het de eerste keer dat Nederland de lijst is binnengedrongen.