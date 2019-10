De CEO van vliegtuigbouwer Boeing heeft maandag in een interne mail gesteld dat er "gestage vooruitgang" wordt geboekt voor de goedkeuring van de 737 MAX. Tot nu toe werd de herintroductie van het model steeds opnieuw uitgesteld.

CEO Dennis Muilenburg schrijft verder aan medewerkers dat ze hun vragen over onlangs vrijgegeven mails van een voormalig piloot mogen stellen aan hun managers.

De 737 MAX staat al sinds half maart dit jaar aan de grond vanwege een vliegverbod. Dat werd ingesteld nadat er in korte tijd twee grote ongelukken met vliegtuigen van dit type plaatsvonden, waarbij 346 personen om het leven kwamen. De crashes kwamen door hetzelfde softwareprobleem.

Het bureau van de Amerikaanse luchtvaartautoriteiten, de FAA, onthulde zaterdag berichten uit 2016 en 2017 waarin ex-piloot Mark Forkner zijn zorgen uitsprak over softwareproblemen van de 737 MAX. Dit werpt vragen op over wat Boeing al eerder wist over mogelijke veiligheidsrisico's.

Begin oktober werd ook al een klacht ingediend door een technicus van Boeing, die stelt dat de crashes mogelijk voorkomen hadden kunnen worden. Volgens de werknemer ging kostenbesparing voor veiligheid.