Tata Steel is van plan om in Nederland in ieder geval 170 miljoen euro te bezuinigen, meldt NH Nieuws maandag op basis van een memo van het personeel. De ondernemingsraad vreest vanwege de bezuinigingen in de fabriek in Velsen voor 2.500 banen, wat een kwart van alle banen is.

Het staalbedrijf bezuinigt in heel Europa voor een totaal van 830 miljoen euro.

Een specifiek bedrag wordt volgens NH Nieuws voor Nederland niet genoemd, maar er wordt wel melding gemaakt van het verlagen van personeelskosten met 170 miljoen euro. Mogelijk valt het totaalbedrag van de bezuinigingen in Nederland dus nog hoger uit.

De centrale ondernemingsraad noemt de aangekondigde bezuinigingen "buitenproportioneel", omdat het voor de Nederlandse tak financieel gezien niet nodig zou zijn.