China heeft voor het eerst meer inwoners die tot de rijkste 10 procent van de wereld behoren dan de Verenigde Staten. Het gaat respectievelijk om 100 miljoen tegenover 99 miljoen mensen in de rijkste categorie. Dat meldt Credit Suisse in het jaarlijkse Global Wealth Report.

In het Verenigd Koninkrijk is het aantal miljonairs in de afgelopen twaalf maanden afgenomen met 27.000, wat vooral aan de Brexit te wijten zou zijn. In Australië is de grootste krimp te zien met 124.000 minder miljonairs, veroorzaakt door wisselkoerseffecten.

Wereldwijd is het aantal miljonairs in het afgelopen jaar per saldo met 1,1 miljoen gegroeid naar 46,8 miljoen mensen.

Binnen vijf jaar zal het aantal miljonairs naar verwachting met 27 procent toenemen naar 63 miljoen mensen. In 2024 zijn de miljonairs opgeteld naar verwachting 459 biljoen dollar (411 biljoen euro) waard. Het grootste deel van de groei van het aantal miljonairs zal met 38 procent komen van midden- en lagelonenlanden.