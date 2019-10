China wil dat er 2,4 miljard dollar (ruim 2,1 miljard euro) aan sancties wordt ingesteld voor de handelstarieven die de Verenigde Staten al sinds het presidentschap van Barack Obama berekenen over onder meer zonnepanelen en windmolens. De Wereldhandelsorganisatie (WTO) oordeelde eerder al dat deze tarieven onterecht zijn.

Afgelopen juli oordeelden WTO-rechters in hoger beroep dat de VS de eerdere uitspraak van de organisatie niet naleeft, en dat het mogelijk Chinese sancties tegemoet kan zien als het bepaalde tarieven die in strijd zijn met de regels niet verwijdert. De VS heeft sindsdien nog geen aanstalten gemaakt om de tarieven van tafel te halen.

In 2012 stapte China naar de Wereldhandelsorganisatie om zich uit te spreken tegen de tarieven die de VS hief over bepaalde Chinese exportproducten. Indertijd bedroeg de waarde van deze export naar de VS 7,3 miljard dollar. De Amerikanen verdedigden hun handelstarieven door te stellen dat China de producten door subsidies te goedkoop aanbiedt en de markt daarmee verstoort.

Op 28 oktober komt een zogenoemde Dispute Settlement Body van de WTO samen om een oordeel te vellen in het handelsgeschil. China heeft nu officieel toestemming gevraagd voor de sancties van 2,4 miljard dollar per jaar.

De VS is binnen de vastgestelde periode niet tegemoetgekomen aan de eisen van de WTO, stelt China in de aanvraag. Ook is er volgens het land geen overeenkomst getroffen voor compensatie van de geleden schade.