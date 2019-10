Huishoudketen Marskramer zit in de problemen omdat er maar een beperkt aantal verkoopwaren wordt geleverd, zeggen franchisenemers maandag tegen Het Financieele Dagblad (FD). Het probleem zou bij het mediabedrijf Audax liggen, dat sinds kort eigenaar is van moederbedrijf De Marskramer.

Audax nam De Marskramer in april over van Blokker, sindsdien is de stroom van verkoopwaren voor winkels van Marskramer droog komen te liggen. "Audax levert 160 artikelen, terwijl ik er vierduizend nodig heb", zegt franchiser Stephan Verzijlbergen tegen FD.

Het mediabedrijf, dat uitgever is van HP/De Tijd en Party en uitbater van boekenwinkels AKO en The Read Shop, beloofde bij de overname 95 procent van de benodigde verkoopwaren te leveren, maar dat is tot dusver niet gelukt, zeggen de ondernemers. Verzijlbergen zegt dat Blokker ongeveer 70 procent van de benodigde verkoopwaren leverde. "Zeker niet perfect dus, maar wel leefbaar", aldus de franchisenemer.

Om de tekorten op te vangen en het hoofd boven water te houden zeggen de ondernemers na werktijd zelf het land in te gaan om verkoopwaren in te kopen. "Een deel kunnen we online bestellen, bij verschillende webshops. Maar lang niet alles. Dus rijd ik na sluitingstijd met een busje rond, op zoek naar spullen. Net als in de jaren ‘70. We zijn echt teruggeworpen in de tijd", aldus een ondernemer, die anoniem zijn verhaal vertelt in de zakenkrant.

Momenteel zijn er nog 44 Marskramers verspreid door Nederland, deze zijn allemaal in handen van franchisenemers. Op het hoogtepunt waren dit er 230.