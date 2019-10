In navolging van de boerenprotesten willen ook bedrijven in de bouw massaal naar Den Haag. Een oproep van de stichting Grond In Verzet om op woensdag 30 oktober op het Malieveld in Den Haag te demonstreren, heeft al veel bijval gekregen, meldt initiatiefnemer Klaas Kooiker zondag.

Niet alleen grondverzetbedrijven, maar ook andere deelsectoren van de bouw en het transport ondervinden, net als de agrarische sector, veel hinder van strenge stikstofregels.

Daar komt voor de bouw nog een ander probleem bij: de PFAS-regelgeving. PFAS is een afkorting van poly- en perfluoralkylstoffen, waartoe zo'n zesduizend stoffen behoren. Een kwart daarvan is kankerverwekkend.

Als bij een bouwproject grond wordt verplaatst, moet worden getest op de aanwezigheid van dergelijke stoffen. Als 1 kilo grond meer dan 0,1 microgram PFAS bevat, mag deze niet worden verplaatst naar grond die schoner is.

In praktijk blijkt dat veel grond boven deze norm zit. Dit beperkt de bouwsector nog verder, waardoor in de afgelopen tijd veel projecten stil zijn komen te liggen.

Publieksvriendelijke actie zonder hinder

Kooiker wil vertegenwoordigers uit de politiek en brancheverenigingen uitnodigen om op 30 oktober te spreken. Hij benadrukt met de actie niet het hele land te willen platleggen.

Een actie zoals die van de boeren - waarbij afgelopen week veel hinder op snelwegen en in diverse steden ontstond - is Kooiker dan ook niet van plan. Om wat voor actie het wel gaat, wil hij nog niet zeggen.

"Dat is nog even een verrassing. Maar het moet een publieksvriendelijke, ludieke actie worden waarmee we aandacht vragen van het kabinet. We willen van het kabinet horen hoe de bouwsector nu verder moet."

Boeren protesteerden afgelopen woensdag nog massaal tegen de stikstofregels (Foto: Pro Shots)

Aantal stilgelegde projecten neemt nog verder toe

Kooiker vreest dat de komende tijd nog meer bouwprojecten stilgelegd moeten worden als de huidige regels niet worden veranderd. "We zien nu al dat veel mensen thuiszitten doordat projecten stil zijn komen te liggen."

Kooiker heeft zelf een aannemersbedrijf in Staphorst. Weliswaar heeft hij nog geen mensen naar huis moeten sturen, maar hij vreest voor de toekomst.

Om de interesse te peilen, hebben de initiatiefnemers Kooiker en bouwondernemer Arnold Tuytel een Facebook-pagina opgezet. Meer dan twaalfhonderd mensen hebben laten weten mee te willen doen aan de actie.