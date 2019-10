PostNL komt voortaan niet nog een tweede keer met een pakketje langs als de bewoner in eerste instantie niet thuis was. Pakjes worden na één bezorgpoging afgeleverd bij een afhaalpunt in de buurt.

Het bedrijf bezorgt gemiddeld 800.000 pakketten per dag. In 95 procent van de gevallen kan een pakket al bij de eerste bezorgpoging afgeleverd worden. Maar veel klanten die bij een eerste bezorgpoging niet thuis zijn, zijn meestal bij een tweede poging ook niet aanwezig.

"Uit klantonderzoek weten we dat de meeste ontvangers liever willen dat deze pakketjes direct naar een PostNL-locatie worden gebracht. Dan zijn deze pakketten namelijk een dag eerder beschikbaar", aldus het bedrijf. In plaats van dat het pakket nog een dag in het bezit van een bezorger is, kan het gelijk de volgende dag worden opgehaald.

Bij die eerste bezorgpoging wordt er - als de verzender toestemming heeft gegeven - ook bij de buren aangebeld. Zijn zij ook niet thuis, dan gaat het pakket naar een afhaallocatie. Overigens moet het pakket wel binnen een week worden opgehaald. Anders zendt PostNL het terug naar de afzender.

Minder gunstig voor bewoners in buitenstedelijke gebieden

Gemiddeld is de afstand tot een van de 3.300 ophaalpunten 800 meter. Voor bewoners van buitenstedelijke gebieden is de beslissing minder gunstig. Daar moet het bedrijf volgens de Postwet voor 85 procent van de inwoners een PostNL-locatie binnen een straal van 5 kilometer hebben.

Bijkomend voordeel is dat het bedrijf met slechts één bezorgpoging onnodige CO2-uitstoot voorkomt en bespaart op bezorgcapaciteit. Deze capaciteit zal met het einde van het jaar in zicht hard nodig zijn.